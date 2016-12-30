空汙好毒！研究：PM2..5加劇睡眠障礙

北醫團隊利用智慧手環，監測患者的睡眠情況，發現空氣品質愈差時，睡眠障礙會愈嚴重。（廖珮妤攝）

空汙好毒！PM2.5濃度上升，不僅影響過敏族群、造成肺部損害，更可能近一步影響睡眠。台北醫學大學最新研究指出，PM2.5濃度增加的時候，睡眠呼吸障礙患者的病情也會加劇，且更會進一步造成這些患者血壓上升，增加心律不整、心肌梗塞等心血管死亡風險。

北醫公衛系副教授莊凱任、雙和醫院胸腔內科主任李崗遠等人的最新研究顯示，空汙會加劇睡眠呼吸障礙，研究從2005-2013年因睡眠障礙至雙和、北醫就診的患者中，篩出符合睡眠呼吸中止症狀況的4525人，利用智慧手環，監測他們的睡眠狀況，比對空汙資訊，進行空汙與疾病嚴重度探討。

莊凱任表示，這些患者平均呼吸中止與淺呼吸指數（AHI）為24.6，也就是睡覺期間，每小時呼吸中止24.6次，遠高於正常人的5次以下。研究發現，長期來看，PM2.5濃度每增加2.63微克/立方公尺，患者的AHI就會增加1.18％；二氧化硫濃度每增加0.87ppb，患者的AHI就會增加11.23％。

且空汙不只加重睡眠障礙病情，更會進一步造成血壓上升，李崗遠說，在AHI大於30的患者中，PM2.5每增加10微克/立方公尺，舒張壓就會增加5.2毫米汞柱。不過這樣的影響，在健康民眾身上較不顯著。

至於可能的原因，李崗遠指出，空汙與睡眠障礙的詳細機制目前還不知，應和自律神經系統失調有關，因為這樣的失調，會導致咽喉部肌肉協調失去正常機制，進而造成睡眠呼吸中止。

入冬後受大陸冷氣團影響，台灣的空氣品質也明顯下降，莊凱任表示，雖然沒有研究證實室內使用空氣清淨機可改善睡眠品質，但對於降低室內空氣汙染確實有幫助，睡眠呼吸中止症的患者，不妨嘗試使用。

(中時)