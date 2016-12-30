全教總反對官版年金改革 下戰帖要辯論
全國教師工會總聯合會（全教總）今天批評，行政院公布的官版年金改革方案漠視雇主責任，下戰帖要求辯論。
全教總指出，行政院年金改革辦公室日前公布的「國家年金改革國是會議分區會議報告」，有3大問題，包括規避政府雇主責任、嚴重影響教師新陳代謝，以及不保證基金永續。
全教總指出，官版方案要求受僱者「多繳、少領、延後退」，與民國102年馬政府的方案沒有兩樣。政府在該調整費率時未調整，才會出現基金入不敷出的問題，執政者必須為政策失誤負完全責任。
另外，全教總也指出，官版方案對中小學教師有「60歲起支方案」，嚴重阻礙師資新陳代謝。應採取漸進式改革，並考量職業屬性改為「55歲起支」，使中小學師資維持供需平衡和活力。
全教總認為官版方案忽略「政府負最終支付責任」，可以預見未來30年內，還會有多次改革，使年輕世代受僱者處於長期不穩定的狀態，不利「世代共榮」。
全教總呼籲行政院年金改革辦公室，在106年1月6日前回應辯論邀請，否則將發動集體抗爭行動。1051230
(中央社)
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