林書豪2度受傷 坦言身心情緒皆痛苦

美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪2度受傷，今天在臉書坦言，今年對他不管在身體、精神、情緒上，都是很痛苦的1年，完全騙不了人。

從11月初到12月底，短短1個半月時間，積極表現、賣力演出的林書豪左大腿肌腱2度受傷，不僅讓他加盟籃網之路波折不斷，更令他十分懊惱。

沒有隨隊前往客場的林書豪晚上在臉書有感而發，並po了一張在籃網布魯克林訓練中心的照片，坦言無法與隊友同進同出、日夜爭戰，心裡很過意不去。同時感謝球迷與粉絲們的加油打氣與禱告。

林書豪說，「本季開賽以來，無法如期與隊友四處征戰，不管是身體上、精神上、亦或情緒上，都是很痛苦的，這是騙不了人的」。

不過他說，「神教導我從小事情學習感恩，把偉大夢想全然交托，對隊友謙卑，全然相信神有祂最完美時間（安排）」。

林書豪強調，正盡全力努力復健，謝謝所有對他的愛。「籃網隊，加油！」

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）日前指出，林書豪這次受傷未若上次嚴重，雖也是左大腿肌腱，但部位不太一樣，何時再度登場沒有時間表。

美媒推估，若復原情況良好，樂觀推估最快下週一（明年1月2日）主場對戰猶他爵士（Jazz），林書豪才可能出賽。1051230

(中央社)