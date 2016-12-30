王菲演唱會彩排 劉嘉玲探班同框美翻

天后王菲舉辦演唱會，劉嘉玲前往探班打氣。(圖/劉嘉玲微博)

天后王菲「幻樂一場」演唱會，今晚將於上海開唱，身為好姐妹的劉嘉玲，也特地到後台探班打氣，更是難得合影留念，由於兩人保養得宜幾乎「凍齡」，也讓網友驚呼歲月根本沒在臉上留下痕跡。

昨天王菲為了演唱會進行總彩排，好姐妹劉嘉玲專程前來探班，她以一襲黑色裝扮現身，不失高貴氣質，此外更送上由粉紅鮮花砌成的巨型熊，上頭還附上王菲名字縮寫「F.W」，祝賀老友演出順利，更在花籃前留下倩影，而此時王菲已經上了妝，只見左眼畫有一條銀色、垂直銀色閃妝，也讓演唱會造型搶先曝光，劉嘉玲更貼出王菲成名曲「你快樂所以我快樂」歌詞，似乎為愛情事業兩得意的王菲感到開心。

(中時電子報)