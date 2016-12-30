解決蘭嶼低階核廢料問題 應儘速確認最終處置場址
蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧認為，台電承諾遷移核廢料，卻一再食言，要求儘速遷移蘭嶼核廢料。對此，新北市副市長侯友宜指出，要求台電公司必須儘速確定集中式中期貯存或最終處置場址，沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電。
蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧日前與總統府資政夏本．嘎那嗯及部落代表主席張錦商等人在立法院共同召開記者會。夏曼．迦拉牧表示，台電承諾遷移核廢料，卻一再食言，他們將終止台電核廢料貯存地租賃契約，並要求儘速遷移蘭嶼核廢料。
新北市政府對於蘭嶼鄉親於記者會，要求台電公司應正視蘭嶼低階核廢料遷出之議題，提出鄭重聲明，台電公司必須儘速依相關規定積極協調，並善盡良好管理責任，避免對當地環境造成影響，方能徹底解決低放射性廢棄物處理問題。
新北市政府另外對於原能會在12月23日於官網提及蘭嶼貯存場遷場實施計畫，包括運回核電廠內貯存等解決方案，再次強調，新北市核能安全監督委員會主任委員侯友宜表示，將蘭嶼低階核廢料運至核電廠內貯存，就是將蘭嶼低階核廢料的風險轉移到天然災害更多、人口更加密集的新北市，全體市民都堅決反對且無法接受。
侯友宜強調，絕不接受蘭嶼的低階核廢料運回核一、二廠，另有關使用過核燃料棒等高階核廢料貯存場所，要求台電公司必須儘速確定集中式中期貯存或最終處置場址，沒有辦法處理核廢料，就沒有資格使用核電。
(中時)
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