12月30日中視午間新聞速速報
辦案到最後 特偵組今晚熄燈
曾經讓前總統陳水扁因國務機要等案鋃鐺入獄的特偵組，將在12月31日裁撤，但因適逢周六，因此今天是特偵組最後一天上班日，今天過後，成立9年多的特偵組將正式走入歷史。
凍未條 八方雲集元旦起漲價
鍋貼連鎖品牌「八方雲集」要漲價了!從明年元旦開始，韭菜鍋貼、水餃調漲0.5元，豆漿每杯從15元漲到17元，漲幅最大的是湯品，一碗將從25元漲到30元，業者說因為成本增加 實在撐不住
歐巴槓俄歐巴馬 驅逐35名俄外交官員
為了報復俄羅斯介入美國總統大選，歐巴馬總統今天下令對俄國採取一連串嚴厲的制裁措施，包括驅逐35名俄國外交人員和情報人員，並且關閉2棟俄國在美國境內的建築物。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視新聞
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