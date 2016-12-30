私售綠卡包庇運毒 美國安部員工收賄近5億

美國國土安全部日前遭踢爆，多年來有至少200名員工收受賄賂並讓邊境門戶大開。（圖/美國國土安全部官網）

美國聯邦政府國土安全部（Department of Homeland Security）傳出大規模收賄醜聞。美國媒體爆料，有數千筆的法院紀錄與政府檔案文件能證明，過去10年之間至少200名國安部的職員或雇員，收受1,500萬美元（約4.95億台幣）的賄賂，涉嫌在邊界地區包庇大批走私毒品行為與非法移民偷渡，更私自販售綠卡（Green card）等相關移民文件，並提供執法機關的機密訊息給販毒集團（drug cartels）等醜聞，引起外界震驚。

據美國《西雅圖時報》（Seattle times）報導，美國聯邦政府再傳重大醜聞，日前由《紐約時報》（The New York Times）率先踢爆在數千份法院紀錄與官方檔案文件中發現，國土安全部在過去10年期間有至少200名職員與雇員，涉嫌收受來自毒梟與人蛇集團的賄賂高達1,500萬美元（約4.95億台幣）。這10年來，不僅多次提供邊境執法機關的敏感訊息給這些販毒集團，還私自販售綠卡等移民證明文件和包庇數以公噸計的毒品走私入境以賺取暴利。這醜聞對於即將上任、曾誓言加強邊境管控的川普（Donald Trump）而言，無疑是一大打擊。

矗立在美墨邊界的柵欄與感應器，和定時巡邏的邊防車隊。（圖/美聯社）

川普當選後，墨西哥各大報紙頭條對他非常關注，尤其是邊界問題上更是焦點。（圖/美聯社）

這次的醜聞被揭露源自於多起零散的國土安全部收賄官司，引起《紐約時報》內部的關注，進而開始跟進並追查相關的文件、判決與資料。2012年一名韓裔美籍的國土安全部探員李大衛（Joohoon David Lee），因涉嫌在調查一起韓國商人的人口販運案件中，收受13,000美元（約42.9萬台幣）現金與禮物的賄賂，在調查報告中包庇該商人的犯法行為並結案，遭到洛杉磯（Los Angeles）法院起訴且判刑10個月有期徒刑。此案的判決書內容與相關呈堂供詞，開始了本次揭露醜聞的先機，讓更多看似不相干的官司被連結在一起。

雖然對於擁有近25萬名職員的國土安全部來說，單就比例上，200名涉案人員實在屬於小眾，但一名不願具名的部內官員認為，「（川普說）在邊界建立高牆防堵或強制執法當然不是件好事，可如今我們面臨的最大問題卻不在外邊，而是自己內部人員的醜聞與腐敗。」美國為了防堵愈來愈多的非法移民偷渡和毒品走私，在邊界地區（尤其是美墨邊界）加裝柵欄、紅外線熱感應器和使用無人飛行器監視，曾一度有效限縮這些問題，但如今收賄醜聞爆出，恐將成為川普明年1月上任後首先必須解決的議題之一。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時電子報)