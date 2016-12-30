若連任國民黨將「新黨化」？洪秀柱駁：黨員沒減少
國民黨主席洪秀柱30日上午到銘傳大學演講「一路走來、始終如一 柱柱姐談人生智慧、談國家天下」，演講前受訪時被問，國民黨立院黨團總召廖國棟暗批黨中央「極盡心機」，取得大位令人難以信服；若組織薄弱，只會讓國民黨「新黨化」，洪秀柱表示，目前看起來黨員沒流失，還有人加入，但如果有這樣疑慮的聲音，我們也要自我檢討。
廖國棟批評，暗批洪秀柱若連任黨主席，國民黨可能會「新黨化」，洪秀柱回應，這種說法不是今天才開始，從以前就有了，但她接任黨主席後，看起來黨員沒流失，還有人進來，「我覺得這些說法當做參考，有人提出疑慮，我們就要想，會不會這樣子，也要想怎麼讓黨更茁壯，要自我檢討一下。」
另外廖國棟稱黨主席應該中生代接棒，並點名立委江啟臣，洪秀柱回應：「這是好事啊，不要讓外界笑我們沒人才，人才躲著不出來，當事人有意願、熱忱、承擔，能出來，我們都歡迎，最終再讓黨員去選擇。」
媒體再問，立委賴士葆建議，在1月20日之前有意參選的人先登記好，先做政策辯論。洪回應，這有作業考量，時間長一點，也讓有意者多一點思考，1月20日如果還沒準備好，是不是又被說成在刁難大家？
記者問洪的新年新希望，她說「揮別噩夢的2016、迎接新的2017年，讓台灣命運改變。」
(旺報)
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