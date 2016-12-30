墾丁瘋跨年和迎曙光 飯店民宿掀訂房熱潮
為迎接2017年第一道曙光，墾丁龍磐風景區將成為最佳熱門景點，包括墾丁福華、凱撒、夏都、悠活、福容等各大飯店和民宿，掀起訂房熱潮，目前除了跨年夜訂房早已爆滿外，元旦假期的訂房也都接近客滿，業者預估，可望湧進超過5～6萬人的人潮，含住宿和餐飲等商機，可達到上億元。
墾丁福華總經理張積光表示，根據中央氣象局發佈，2017年喚醒台灣本島的第一道曙光將從墾丁龍磐公園耀入眼簾，墾丁將成為「迎2017年第一道曙光」的熱門地點，觀賞人潮將更勝往年，為此，墾管處宣佈明年元旦清晨將實施交通管制。
為因應迎曙光活動，墾丁福華將派專車接送賞曙光的房客和大家共迎2017曙光。且該飯店將於31日跨年當晚，舉辦「熱情森巴跨年舞會」，也要和大家熱情送走2016。
張積光說，2017年第一道曙光，將出現在墾丁龍磐公園，該飯店除了有專車接送外，到時也有飯店專業解說員於現場解說太平洋沿路的秀麗風光，另外飯店也貼心準備提供熱薑湯，讓現場的房客驅寒暖身子，希望和大家一起歡喜迎接新年。
此外，墾丁凱撒和夏都也都表示，因迎曙光活動，持續發燒，目前跨年夜訂房都已客滿，其中住宿夏都的房客，於跨年夜可免費參加「2017閃耀夏都-奇幻小丑魔幻之旅」跨年晚會活動，現場除提供美味茶點外，活動也有樂團表演及知名缺席舞團LED炫光秀表演，還能參加熱門的有獎徵答、競標及摸彩活動，最大獎還可獲得價值約1.5萬元的蜜月套房住宿券。
(工商)
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