陸男騙千萬 遭判11年徒刑
大陸翟姓男子謊稱可以撤銷公安部針對一名外籍人員發布的紅色通緝令，先後兩次騙取張姓男子280萬元（人民幣，下同）約新台幣1300萬元。朝陽法院一審以詐騙罪判處翟男有期徒刑11年，並處罰金1.1萬元。
《北京晨報》報導，翟男於2015年6月至7月間，謊稱可以幫助張男的朋友撤銷紅色通緝令，以辦事費用的名義，騙取張男支付給他280萬元。同年10月12日，翟男被抓獲歸案，贓款已損失。
張男說，翟男聲稱他是為國家安全委員會的一個正部級領導服務，該領導是他大哥，與公安部部長、各局局長都很熟悉，可協調並撤銷紅色通緝令。
庭審中，翟男否認詐騙，稱涉案款項是向張男借的，與撤銷紅色通緝令一事無關。
法院經審理認為，翟男以非法佔有為目的，採用虛構事實的方法騙取公民錢財，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，應予懲處。最終，一審判處翟男有期徒刑11年，罰金1.1萬元並責令其退賠贓款發還張男。
(旺報)
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