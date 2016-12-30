高中英聽拚兩次 萬餘人還是拿C

高中英聽測驗每年可考兩次，成績擇優，根據大考中心統計，106學年度考了兩次的考生中，約3成成績提升，但仍有1萬多人沒脫離「C」的窘境。

根據大考中心統計，今年英聽兩次都有考的共3萬8760人，成績等級維持不變的佔63.17%，提升佔29.93%，下降佔6.9%。

進一步分析，第一次考到「A」的人，鮮少再參加第二次考試；有5471名考生第一次考B，第二次進步到A；5281名考生第一次考C，第二次進步到B；從C躍進到A的僅有136人。

多數人不進不退，其中有1萬3158人第一次拿C，第二次還是拿C。大考中心試務發言人黃璀娟說，近年高中重視英聽的程度有加強，設備也有所提升，希望繼續推廣英聽測驗，讓學生有更大的動力去練習聽力，因為「聽得懂更敢說」，對國人的英語程度有一定的幫助。

黃璀娟表示，學生成績變化的原因很多，可能第一次考試身體不適，也可能是第一次已經拿A，第二次就沒放全部心力在上頭，成績就退步了。

按照大考中心統計，推動英聽測驗至今3年，整體考生拿A的比率都在22%左右，並沒有太大的波動。1051230

(中央社)