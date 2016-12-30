洪秀柱：2016年是惡夢 無庸置疑

2017年即將到來，中國國民黨主席洪秀柱今天表示，揮別惡夢的2016，迎接新的2017：2016年怎麼不是惡夢，對國民黨而言，不是個大惡夢嗎？這個無庸置疑。

洪秀柱上午前往銘傳大學演講，會前被問到國民黨立法院黨團總召廖國棟認為若洪秀柱連任，國民黨將新黨化時說，這話不是今天才開始，從以前就有，她擔任主席以後，黨員也沒流失，且有很多紛紛進來，因此，這些話都做參考，有人有疑慮，她就要想怎麼讓黨更茁壯，自我檢討。

國民黨團書記長江啟臣被點名參選黨主席，洪秀柱表示，這是好事，不要讓外界笑國民黨沒人才，被點名還不算，要當事人有意願、熱忱與承擔；能出來，都歡迎，最終還是要讓黨員選擇。

國民黨籍立委賴士葆建議黨主席選舉提前於明年1月20日前登記，方便政策辯論，洪秀柱說，很多作業要清楚，且時間長一點，讓大家多點思考，明年1月20日開始，很多人想參加，但沒準備好，這不是刁難人家嗎？

被問到新年新希望，洪秀柱說，揮別惡夢的2016，迎接新的2017，新年新氣象，希望台灣命運有改變。媒體追問為什麼2016年是惡夢，她說，2016年怎麼不是惡夢，對國民黨而言，不是個大惡夢嗎？這個無庸置疑。1051230

(中央社)