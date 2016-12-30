龔清概利用職務收賄 陸檢察機關提公訴
中國大陸最高人民檢察院今天在官網公布，河南檢察機關依法對中共中央台灣工作辦公室、中國大陸國務院台灣事務辦公室前副主任龔清概涉嫌受賄案提起公訴。
檢察機關起訴指控，龔清概利用擔任福建省晉江市人民政府市長、中共晉江市委書記，福建省南平市人民政府市長，中共福建省委平潭綜合實驗區工作委員會書記兼管理委員會主任等職務之便，為他人謀取利益，索取、非法收受他人巨額財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
中共中央紀律檢查委員會及中國大陸監察部4月21日公布龔清概遭到開除黨籍及公職，並指龔清概「嚴重違反政治紀律，對抗組織審查，長期搞迷信活動」，並且「嚴重違反廉潔紀律」、「搞錢色交易」等。
龔清概涉賄案由大陸最高人民檢察院指定河南省人民檢察院偵查終結後移送河南省安陽市人民檢察院審查起訴，安陽市人民檢察院向安陽市中級人民法院提起公訴。1051230
(中央社)
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