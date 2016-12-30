綠擬臨時會開到小年夜 藍備4000多案
民進黨立法院黨團擬建議立法院開臨時會到小年夜，國民黨團揚言準備4000多案陪玩；時代力量黨團與親民黨團均表示，臨時會應針對重大法案。
民進黨立法院黨團上午召開黨團會議討論臨時會議程等相關案子，民進黨團幹事長吳秉叡會後受訪說，黨團會議有人建議臨時會時程為民國106年1月5日到26日，如果能夠提早結束就提早結束，國民黨團對於總預算的處理一直不協商，民進黨團必須準備最長的時間，備而不用。
吳秉叡說，若能提早結束就提早結束，若國民黨團一直不協商，只好一直開下去，預計106年1月3日提案、4日先協商、協商不成，5日召開談話會，接著開臨時會直到1月26日。
中國國民黨立法院黨團總召廖國棟說，這還要協商談判，才會做最後的決定，民進黨想拉長時間，國民黨也不怕，已經準備好4000個提案，看他們要怎麼樣表決，要拉長就拉長，陪民進黨玩。
時代力量立法院黨團總召徐永明表示，臨時會的召開應該針對重大法案，如果臨時會召開日期這麼長，時力黨團會提出建議的法案如公民投票法部分條文修正草案、促進轉型正義條例草案、黨職併公職、婚姻平權等法案。
徐永明向國民黨團喊話，希望預算案實質審查，不是用投票來做對抗；被問到臨時會開到小年夜？徐永明說，是不是正常會期內不夠努力，這部分可以再強化，臨時會應該針對重大議題，新國會議事效率有待檢討。
親民黨團總召李鴻鈞表示，他反對臨時會常態化，首先應思考立法院法定會期是否不夠用，才須要經常性開臨時會，理論上，法定會期審查總預算是首要之務，結果法定會期內不處理總預算案，執政黨團提出爭議性法案，國民黨團透過冗長表決杯葛，這是很不好的現象。
針對民進黨團擬提出的臨時會日期與議程，李鴻鈞說，將徵詢黨團成員意見後，再對外說明。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。