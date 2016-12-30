綠擬臨時會開到小年夜 藍備4000多案

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民進黨立法院黨團擬建議立法院開臨時會到小年夜，國民黨團揚言準備4000多案陪玩；時代力量黨團與親民黨團均表示，臨時會應針對重大法案。

民進黨立法院黨團上午召開黨團會議討論臨時會議程等相關案子，民進黨團幹事長吳秉叡會後受訪說，黨團會議有人建議臨時會時程為民國106年1月5日到26日，如果能夠提早結束就提早結束，國民黨團對於總預算的處理一直不協商，民進黨團必須準備最長的時間，備而不用。

吳秉叡說，若能提早結束就提早結束，若國民黨團一直不協商，只好一直開下去，預計106年1月3日提案、4日先協商、協商不成，5日召開談話會，接著開臨時會直到1月26日。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟說，這還要協商談判，才會做最後的決定，民進黨想拉長時間，國民黨也不怕，已經準備好4000個提案，看他們要怎麼樣表決，要拉長就拉長，陪民進黨玩。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，臨時會的召開應該針對重大法案，如果臨時會召開日期這麼長，時力黨團會提出建議的法案如公民投票法部分條文修正草案、促進轉型正義條例草案、黨職併公職、婚姻平權等法案。

徐永明向國民黨團喊話，希望預算案實質審查，不是用投票來做對抗；被問到臨時會開到小年夜？徐永明說，是不是正常會期內不夠努力，這部分可以再強化，臨時會應該針對重大議題，新國會議事效率有待檢討。

親民黨團總召李鴻鈞表示，他反對臨時會常態化，首先應思考立法院法定會期是否不夠用，才須要經常性開臨時會，理論上，法定會期審查總預算是首要之務，結果法定會期內不處理總預算案，執政黨團提出爭議性法案，國民黨團透過冗長表決杯葛，這是很不好的現象。

針對民進黨團擬提出的臨時會日期與議程，李鴻鈞說，將徵詢黨團成員意見後，再對外說明。1051230

(中央社)