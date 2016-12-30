年金改革分區座談 首場31日舉行

我要評比

總統府國家年金改革委員會將舉辦4場分區座談會議，首場分區座談31日在台北市舉行，民國106年1月7日、8日、14日，分別在中部、南部、東部召開；106年1月21至22日舉辦全國大會。

蔡政府上任後，落實推動年金改革，召開20場總統府國家年金改革委員會議後，即將於全國北中南東召開4場分區座談會議，接著舉辦全國大會。

國是會議分區座談及全國大會邀請的參與人員包括專家學者、各利害關係人職業別團體包括退休與現職（含警消）公務人員代表、退休與現職（含私校）教育人員代表、勞工代表、雇主代表、農民代表、漁民代表、公民團體代表、婦女代表、青年代表、政黨代表、政府機關代表與總統府國家年金改革委員會委員等。

國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億表示，分區會議進行的目地是廣泛收集各地區關心年金改革的人士對年金改革的意見。因此，會請行政院年金改革辦公室先進行「國家年金改革委員會議辦理情形與改革規劃報告」，接著進行意見交流，並由相關會部會綜合回應。

他說，各界於年金改革分區會議上所提意見，將於全國大會討論，所獲結論將提供作為年金法案修正的參考。年金法案經行政院及考試院完成法制作業程序後，將於106年5月以前送請立法院審議。

林萬億表示，這次年金改革不同於以往各年金制度分別各自改革的模式，而是全面檢視各年金制度面對的困境，包括保障水準差距、所得替代率偏高、平均投保薪資採計期間太短、費率偏低或提撥不足、請領年齡太早、財務收支嚴重失衡、基金投資報酬不如預期、制度間轉銜受限、以及特殊例外的規定，例如軍公教人員18%優惠存款、黨職併公職、政務官年資併計事務人員年資、公營行庫13%優惠存款等。

據此，這次年金改革的內容包括：讓18%優惠存款利息儘速走入歷史、調降所得替代率、延長平均投保薪資採計期間、延後請領年齡、調高投保或提撥費率、改善基金投資報酬率、引進跨職域年資可攜帶，以及針對特殊對象例外優惠的改革等。

林萬億說，不論是優惠存款利息、所得替代率、請領年齡、費率調整等，都會採逐步或逐年漸進方式進行，以利相關利害關係人有調整適應期間。1051230

(中央社)