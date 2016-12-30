糖尿病患嗜甜 黃斑部水腫險失明
52歲林小姐患有糖尿病，但她嗜吃甜食血糖值居高不下，2個月前她覺得視力模糊，滑手機時眼前突然糊成一團，就醫發現是糖尿病引起的黃斑部水腫，若不處理視力恐無法恢復。
亞洲大學附屬醫院視網膜中心主任張耀中表示，患者到診時，抱怨這陣子看東西總是不清楚，加上喜歡躺在沙發上看電視、滑手機，懷疑是否為眼鏡度數不夠的原因。
經檢查眼睛組織以及散瞳眼底檢查後發現，患者因本身患有糖尿病，加上血糖值控制不佳，除有白內障外，眼底也出現黃斑部水腫的問題。
醫師決定為患者施打抗血管內皮生長因子藥物，經連續施打數月後，加上血糖嚴格控制，視力逐漸獲得改善，黃斑部水腫也開始好轉，目前可輕鬆地滑手機及看電視，但囑咐患者應避免攝取甜度過高的食品，以免再度復發。
張耀中指出，國內成年人罹患糖尿病盛行率約9.5%，比率更隨著年齡上升而增加，截至2016年，糖尿病總人口數已超過200多萬人，而幾乎所有第一型糖尿病患者在15至20年後都會產生視網膜病變，第二型患者視網膜病變比例更超過60%，堪稱是20歲至65歲人口中失明的最主要原因。
多數糖尿病患者發病前時沒有任何異狀，通常是透過健康檢查或其他疾病才知道，以致許多中年人視力模糊時僅以為是長期使用3C產品的問題，其實是糖尿病惹的禍。
張耀中提醒，糖尿病對健康的影響為全面性，眼睛方面最常見併發症即糖尿病視網膜病變和黃斑部水腫。因糖尿病患者血管通透性增加，血液脂肪、血漿容易滲漏，加上血管內皮細胞生長因子在眼球內過度作用，導致黃斑部水腫。
醫師建議，患者務必控制飲食，少吃精緻糖類或澱粉含量高，一旦發現眼睛不適、視力大幅衰退，應尋求醫師治療，才不會小病拖成大病。1051230
(中央社)
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