灰熊大草原 美報告：俄駭攻選後料未停

1份美國聯邦執法部門報告指出，美方把俄羅斯駭客的作為統稱為「灰熊大草原」，俄國情報機構不僅過去兩年針對美國民主黨目標寄發惡意電郵干擾，很可能11月大選後仍不停手。

法新社報導，美國官員指稱，莫斯科竊取民主黨運作及資深黨員令人尷尬的資訊提供給媒體，藉以惡意介入美國大選，希望翻轉戰局，讓總統當選人川普（Donald Trump）的選情獲利。就在華府揭露採取一系列措施展開報復的同時，又出現這份報告。

駭客疑似採取「魚叉式網路釣魚」這種針對性的攻擊活動，或藉以讓收件人曝露密碼和其他情資的詐騙電子郵件，然後竊取大量電郵。聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）共同撰寫的這份報告，追蹤這些滲透民主黨選務操作的路徑。

報告說，美國官員把俄國駭客的相關作為統稱為「灰熊大草原」（Grizzly Steppe）。

媒體揭露，發動廣泛駭攻的駭客集團中，像是代表「進階持續性威脅」（advanced persistent threat）的「APT 28」，跟俄方軍事情報局（GRU）有關；而「APT 29」則可能與俄國聯邦安全局（FSB）有關。報告要不證實報導內容，要不情況相當吻合。

DHS、FBI和職司監督龐大美國情報圈的國家情報總監聯合聲明指出：「俄國情報機構的這種活動，是針對美國政府和人民長達10年的授權網路行動。」（譯者：中央社何宏儒）1051230

(中央社)