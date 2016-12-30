林書豪又受傷 痛苦無法和隊友並肩作戰
NBA籃網的林書豪日前再度受傷，好消息是並非舊傷復發。林書豪今天透過社群媒體表示，不能跟隊友並肩作戰，身體、精神、心理上都感到很痛苦，全力期待再次回歸。
美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪11月初曾因左大腿拉傷，缺席17場比賽，日前出戰夏洛特黃蜂時再度受傷，好消息是，跟之前受傷的部位不一樣，並非舊傷復發。
林書豪表示，謝謝大家的支持和禱告，說實話，那些不能跟隊友們並肩作戰的夜晚，無論身體上、精神上還是心理上，「我都感到很痛苦。」
他說，「但是上帝一直在教導我為小事心存感激之心，為自己的夢想去承受，謙遜地去服務我的隊友，並相信上帝給我完美的安排。我用盡全力去期待再一次的回歸…謝謝你們的愛！籃網加油！」
另外，據「紐約郵報」今天報導，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）表示，每個球員復原進度都不一樣，所以林書豪沒有明確的歸隊時間。1051230
(中央社)
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