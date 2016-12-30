立院臨時會戰至小年夜？藍備4000案奉陪

國民黨立法院黨團總召廖國棟。（姚志平攝）

對於民進黨立法院黨團將提出加開臨時會到明年1月26日小年夜，國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，民進黨不想給大家過年，「他們想拉長時間我也不怕，我有4千個案，看他們怎麼表，我們不怕時間多，他們要拉長就拉長，陪他們玩」。

(中時)