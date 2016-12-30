桌球》為台北燈節拍宣傳片 江宏傑豪氣說小CASE

世大運桌球國手江宏傑（左）擔任2017臺北燈節代言人，30日為台北燈節拍攝宣傳影片，台北市府觀傳局長簡于晏（右）特別到場致贈台北燈節的提燈。（鄭任南攝）

即將在明年元旦完婚的世大運國手江宏傑，在籌備婚禮的空檔，30日為台北燈節拍攝第二波宣傳影片，把握最後單身時間，獻給台北燈節!明年台北燈節將在2月4日至2月12日移師西門町舉行，在市長柯文哲領銜闖出第一波宣傳氣勢後，再追加強打接棒，江宏傑也將正式成為2017台北燈節的代言人。

江宏傑與日本人氣桌球女將福原愛的跨國桌球戀曲，預定明年元旦台北的世紀婚宴，演出最終章，人氣飆升的江宏傑，也成為臺、日的新偶像，這次為臺北燈節代言，是他生涯首次為大型活動代言，30日拍攝代言影片，雖然今年已經有與福原愛合體在日本拍攝廣告的經驗，並不是第1次拍片，但卻是首度唱獨角戲，自己單獨擔綱演出。

不過小愛今天並沒有陪伴小傑一起來拍片，而是準備婚禮去了，婚前最後2天練習面對鏡頭，小傑說：「拍片對我來說算小case了啦！不過要面對鏡頭說話好像比較難，比打球難多了。」說到打球，江宏傑才在幾天前結束的桌球國手選拔中，負傷搶下國手資格，這將是他生涯最後一次參加世界大學運動會，而這最後一次也正好就是明年7月在台北舉行的世大運。

台北市觀光傳播局長簡余晏也特別來到拍片現場探班，簡余晏表示，很高興能邀請到江宏傑擔任2017台北燈節代言人，也祝福他在明年的世大運中獲得好成績。

2017台北燈節將首度移師西區，主題為「Westside Story, Taipei Glory」，從北門到中華路一段，都有不同主題燈區的活動，其中有一區為「世大運互動區」，將有各種與世大運相關的互動燈具，以互動方式，帶領民眾進一步認識世大運。此外在北門與中山堂更有呈現舊城風華的光雕秀，重頭戲則將在捷運西門站周邊的主展演區，這次特別以街頭劇場的概念呈現西門街廓特色，開閉幕儀式都將在此舉辦，打造一場結合城市美學與影音藝術的跨界大秀。

為期9天的活動期間，訴說更多屬於臺北西區的光榮歷史和故事。更多精彩的節目內容、賞燈資訊、小提燈發放等訊息，請上2017臺北燈節活動官網(http://2017.lanternfestival.taipei)查詢。

(中時電子報)