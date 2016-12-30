106年台灣偏暖 霸王級寒流機率低

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中央氣象局今天上午舉行天氣回顧與展望記者會，氣象局預測民國106年台灣氣溫偏暖趨勢將持續，但發生像今年初霸王級寒流機率非常低。

氣象局表示，今年台灣氣候特徵為春雨偏多、梅雨偏少、颱風時間偏晚、秋季高溫多雨及12月明顯偏暖，預測未來一年氣溫偏暖仍持續，雨量正常到偏少。

不過，氣象局說，因10月北極圈續偏暖，海冰覆蓋面積創有紀錄以來同期最小紀錄，表示暖空氣入侵北極，導致空氣外流影響俄羅斯及阿拉斯加等高緯度區，若未來一季冷空氣經過東北亞，台灣仍會出現較低溫天氣。

台灣今年1月下旬曾出現俗稱的霸王級寒流，全台急凍並多處下雪，有民眾關心明年1月是否仍會出現極低溫。

氣象局預報中心主任鄭明典分析，明年要再出現霸王級寒流機率非常低，因為今年初主要是有三波很強的冷空氣結構，時間點接續的很好，但目前只有兩波冷空氣結構，且多半偏北通過，台灣則位在暖區。1051230

(中央社)