黨主席選舉 王金平：吳敦義是最好人選

中國國民黨籍立法委員、前立法院長王金平今天對國民黨主席選舉議題表示，前副總統吳敦義也是「最好的人選」，國民黨副主席郝龍斌也是非常好的人選。

國民黨立院黨團總召集人廖國棟昨天首度提出國民黨籍立委江啟臣是國民黨主席接班人選；江啟臣表示，沒想過這個問題。

王金平出席國民黨團會議前受訪表示，國民黨中生代大家期待的就是江啟臣，江啟臣學經歷非常好，但馬上要選，須考量時間是否來得及。

他說，讓社會看到國民黨有中生代人選出線是好做法，但沒理由勸進，一切尊重大家。

王金平表示，吳敦義也是「最好的人選」，如果參選是很多人期待，而國民黨主席洪秀柱領導，很多地方值得稱讚，當然也是好領導。他們都是最優秀領導人，有機會參選當然是好事，期待公平競選，就看黨員共同意思。

吳敦義是否拜訪過透露想法？王金平說，沒有，這幾個月有邀他聚餐兩、三次，但都沒任何表態，平常也沒聯絡吳敦義。吳敦義的考慮實在是比較多一點，畢竟以經歷與高度，當然要慎重考慮。

郝龍斌方面，王金平說，郝龍斌也是非常好的人選，有拜訪他幾次，但沒明說要選不要選，也沒有誰幫誰的問題。1051230

(中央社)