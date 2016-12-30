屠宰場傳禽流感 新北：已撲殺消毒

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新北市家禽屠宰場27日出現禽流感病毒病例，獸醫發現疑似病雞就通報進行撲滅消毒。動保處今天表示，經採樣檢驗已確診感染新型H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒。

動保處表示，新北市家禽屠宰場屠檢獸醫師劉冠文27日凌晨1時在屠宰檢查作業過程中，發現來自屏東縣鹽埔鄉楊慶忠畜牧場雞隻共1900隻紅羽土雞，其中有12隻雞有眼窩下竇腫脹、腳脛發紺，疑似禽流感症狀。

劉冠文當時立即通報農委會防檢局及動保處。當日將有問題的335隻雞隻進行預防撲殺，49隻雞隻屠體冷凍封存後銷毀，動保處也緊急通報屏東縣家畜疾病防治所進行源頭追溯追蹤防疫調查。

動保處表示，將檢樣的雞隻檢體送淡水家衛所檢驗，已確診感染新型H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，已依農委會防檢局規定要求新北禽關閉屠宰線，徹底清潔屠宰線環境並擴大消毒作業，以防範病毒殘留。1051230

(中央社)