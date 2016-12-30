年金改革 政院：不可能與單一團體辯論

行政院今天表示，年金改革分區會議除受邀參與分區會議與國是會議的各組織外，歡迎各界提供意見，但不適合也不可能與單一團體辯論。

國家年金改革分區會議召開在即，利害關係團體紛紛表態，表達對年金改革意見。全國教師工會總聯合會指官方版年改方案規避政府雇主責任、嚴重影響教師新陳代謝與不保證基金永續等嚴重問題。

行政院年金改革辦公室說，年金改革分區會議是為明年1月21、22日年金改革國是會議做準備，希望在國是會議前，更廣泛收集各地區、各職業別團體，及各地人民對年金改革意見。

除受邀參與分區會議與國是會議各組織、團體代表，也歡迎各界繼續提供寶貴意見，但不適合也不可能由年金改革辦公室與單一團體逐一辯論。

行政院年金改革辦公室說，由於年金制度複雜分歧，給付條件、資格、財源、保障水準參差不齊，且各基金財務均面臨嚴重的缺口。這些問題由來已久，不是使用任何單一政策工具就可讓年金制度回到永續發展軌道上。

這次年金改革先採取止血手段，以漸進為手法，避免衝擊過大；從官版年金改革草案中，國民可很清楚看到制度全面被檢視、各相關議題被攤開討論，並一一逐步被調整到，制度雖分立，但內涵趨於一致，這就是在為中長期改革預留空間。

至於若採一步到位，行政院年金改革辦公室說，對社會衝擊將很大，也非相關利害關係人所能承受。政府堅定依「止血」與「漸進」原則改革，不接受評論者質疑「既不夠永續」、「不能根本解決」，又認為「改得太劇烈」的矛盾指控。

行政院年金改革辦公室表示，全教總過去主張受僱者與雇主共同以補繳方式，彌補過去提撥費率偏低所造成的基金財務缺口問題，這固然是明理思考，但在所得替代率、平均薪資採計期間、請領年齡、費率等議題未處理之下，要求政府與公教人員以補繳達基金財務缺口弭平手段，恐怕緩不濟急。何況政府尚未看到全教總最新補繳財源具體建議版本，也無從立即回應。

政府強調，歡迎各界提供各級政府補繳經費來源專業構思，並請說服更多公教人員支持補繳是良善的改革處方。年金改革辦公室也呼籲，不能因政府沒提出補繳作為解決基金財務缺口方案，就指控政府漠視雇主責任。

再者，過去公教人員年金制度均將政府負最終支付責任入法，政府也的確據此勉力撥補公教退撫基金，政府並無規避責任。然而，人民也普遍對年金制度不改良，最後卻一把責任推給政府的做法，多所批評。因為，政府負最終支付責任還不是由人民多繳稅來支應。

行政院年金改革辦公室說，請各團體一本支持改革的初衷，勿在組織間競爭的環境下，改變理性路線，迷失組織目標，讓社會各界失望。何況，此次改革政府已接受包括全教總在內的教師團體的建議，將中小學教師的請領年齡與大專教師、公務人員區隔處理，並考量中小學師資培育的歷史軌跡，採漸進手段改良，絕無嚴重影響教師新陳代謝的問題。

此外，關於提升投資報酬率的有效基金管理策略，政府也願意與相關利害關係人一起努力改善，也絕無刻意陷基金於不能永續困境，而讓年輕世代領不到退休金。1051230

(中央社)