宏都拉斯香蕉外銷成長1.16%
根據官方統計，今年1至10月份，宏都拉斯香蕉出口總額達到4億50萬美元，比去年同期增加了1.16%。
宏都拉斯中央銀行的報告顯示，去年前10個月宏都拉斯香蕉出口總額為3億9590萬美元，今年同期的金額增加了460萬美元。
根據報告，上述期間香蕉的平均價格為每箱（18公斤）15,12美元，而去年同期的平均價格每箱只有14.42美元。因此宏都拉斯的香蕉出口在量的方面雖稍減，但出口值卻略增。
央行指出，美國和愛爾蘭是宏都拉斯香蕉出口的主要市場。
根據官方統計，去年全年宏都拉斯香蕉出口總額為5億500萬美元。 1051230
(中央社)
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