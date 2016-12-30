黃國昌：時代力量全力支持年金改革

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年金改革分區座談31日起登場，時代力量執行黨主席黃國昌今天表示，時代力量全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃；對於年輕軍公教站出來發聲，他也要給予肯定與掌聲。

總統府國家年金改革委員會即將於12月31日、民國106年1月7日、8日、14日，分別在全國北中南東召開4場分區座談會議；106年1月21至22日舉辦全國大會。

時代力量立法院黨團上午舉行「世代正義、年金永續」記者會，提出9大年金改革方案，包括建立基礎年金制度，保障所有國民的老年基本生活所需；退休後所得替代率以60%為基準，配合「所得替代率階梯表」，可上下調整10%；18%優惠存款利率儘速退場；計算基礎一致化，達到公平性。

時代力量也主張本俸及專業加給之認定，採計職業生涯中最高15年的平均值；退撫基金提撥率應根據改革方案精算提高；公教人員應落實85制並朝90制前進，高危險、高負擔類型採例外排除；刪除無合法性及合理性之年終慰問金及三節慰問金；同步改革政務人員退休金及處理黨職併公職的不法所得。

黃國昌說，時代力量全力支持年金改革，現在不做下一代就會遭殃，最近很高興看到許多年輕軍公教站出來發聲，提出年金改革訴求，整體方向與時代力量追求年金改革目標一致，要給年輕公務人員肯定及掌聲，願意聆聽他們的意見，作為接下來制度設計重要的參考。

時代力量黨團總召徐永明則說，幾場分區座談都會推派代表參與，並把黨團主張在現場說服參與的朋友，希望能影響未來改革方向。1051230

(中央社)