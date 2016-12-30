違法闖南三段釀1人摔死 直升機載下山

我要評比

來自新北市一支14人登山隊違法闖進中央山脈南三段，一名莊姓隊員墜谷摔死，直升機今天載運死者及留守的嚮導張斌甫下山。

新北市野外育樂協會理事長張斌甫帶領13名登山客，23日從花蓮縣瑞穗鄉入山，原定進入花蓮縣萬榮鄉山區再原路折返，但隊伍卻違法偷闖進多座山封閉的中央山脈南三段，由於路線具難度，一名62歲莊姓男隊員28日走到南投縣信義鄉可樂可樂安山墜谷，隔天死亡。

張斌甫29日報案，整起爬黑山事件曝光，案發後，張斌甫留下與莊姓死者等待救援，其餘12名隊員繼續行程，由於救難人員步行約需5天到6天，南投縣消防局申請直升機協助，昨天出勤因山區雲層太厚返航，直升機今天清晨再度出勤，載運張斌甫與莊姓死者下山。

行走中央山脈南三段，會經可樂可樂安山、東郡大山、無雙山、郡大林道，最後從南投林區管理處望鄉工作站下山，但根據南投縣與花蓮縣政府警察局保安科公告，南投縣信義鄉郡大林道、郡大山、東郡大山、無雙山，及南三段花蓮縣卓溪鄉路段，禁止進入。

張斌甫申請合法路線，再偏離路線闖進封閉山區，根據國家安全法第5條及第7條、社會秩序維護法第71條，都可裁罰，但前提須經「勸導不聽」，登山隊闖入封山地區，往「下山」方向「離開」，形同無可開罰，須待「南投縣登山活動管理自治條例」實施，才有法源可實際開罰、要求支付搜救費，但條例仍待中央審核。

根據網友在PTT登山板討論，有人說張斌甫是山岳耆老級人物，帶團評價好壞參半。而根據新北市野外育樂協會會刊，張斌甫民國104年完成3度百岳，顯示他在山岳的資歷，就連負責申辦入山證業務的警政署保安組人員聽到張斌甫姓名，也略知帶團「事蹟」。

張斌甫任職理事長的新北市野外育樂協會，今年已在南投縣出包第3次。今年5月，張斌甫等人闖進封閉的干卓萬群山，一名隊員摔傷骨折，由直升機救援；6月又帶團冒豪雨縱走能高安東軍山，隊員相繼失聯，請求消防協助，還有隊員疑橫紋肌溶解，由直升機救援。

新北市野外育樂協會人員則指出，此次南三段行程不是協會表訂出團行程，可能是張斌甫以個人名義約團，或是山友間自行相約，與協會無關，但南投警方卻查出，張斌甫以協會名義申辦入山證。

南投檢方表示，若警方依程序報驗，將調查是否有人為疏失，釐清莊姓死者摔傷當天，為何相關人員未立即求救，而是隔天發現莊男死亡才報案。1051230

(中央社)