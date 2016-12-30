NBA》三巨頭皆雙10 騎士贏球仍超驚險
就算「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫皆拿雙十演出，騎士仍然差點搞砸一度領先20分優勢，被塞爾提克追到僅差1分，幸好靠著最後關頭6罰5中，騎士終場124比118氣走塞爾提克，目前仍以24勝7敗，穩居東區龍頭寶座。
騎士得分最高的是厄文，他拿32分、12助攻、5籃板與3抄截，洛夫30分、15籃板，準備迎接32歲生日的「小皇帝」詹姆斯23分、11助攻與8籃板，卻也發生8失誤，騎士全場失誤多達18次，是讓塞爾提克有機會追上主因。
幫助塞爾提克追上的關鍵人物，還是明星主控艾塞亞湯瑪斯，他有31分、9助攻，包含13罰全進，布雷德利也有23分、3籃板與4抄截，克勞德13分、4籃板與3助攻，先發中鋒荷福德表現低迷，只有6分、1籃板進帳。
(中時電子報)
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