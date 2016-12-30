浩子震撼暫退螢幕 廣告神預言「早晚要分開」

浩角翔起將暫時拆夥。（圖／本報系資料照片）

團體「浩角翔起」成軍13年，主持風格幽默、無厘頭，不過團員浩子（謝炘昊）將暫退演藝圈1年，想趁空檔想帶家人環遊世界，消息震驚外界，浩角翔起將暫時拆夥，不過兩人日前的廣告中曾有「早晚要分開」，讓網友直呼是神預言。

浩角翔起從主持《食尚玩家》打開知名度，浩子和阿翔在台上一搭一唱，兩人默契十足，不過浩子昨以陪伴家庭為由，宣布暫退演藝圈，消息震驚外界，而日前兩人代言的牙刷廣告中，阿翔說：「所以早晚要分開？」巧合呼應現今的團體拆夥。

(中時電子報)