中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

浩子震撼暫退螢幕 廣告神預言「早晚要分開」

中時電子報
／綜合報導
點閱280
我要評比
2/10
浩角翔起將暫時拆夥。（圖／本報系資料照片）
浩角翔起將暫時拆夥。（圖／本報系資料照片）

團體「浩角翔起」成軍13年，主持風格幽默、無厘頭，不過團員浩子（謝炘昊）將暫退演藝圈1年，想趁空檔想帶家人環遊世界，消息震驚外界，浩角翔起將暫時拆夥，不過兩人日前的廣告中曾有「早晚要分開」，讓網友直呼是神預言。

浩角翔起陷拆夥危機 浩子親筆信寫真心話

浩角翔起從主持《食尚玩家》打開知名度，浩子和阿翔在台上一搭一唱，兩人默契十足，不過浩子昨以陪伴家庭為由，宣布暫退演藝圈，消息震驚外界，而日前兩人代言的牙刷廣告中，阿翔說：「所以早晚要分開？」巧合呼應現今的團體拆夥。

(中時電子報)

點我看影片
搶獨家心魔驅使「這樣做」女主播：恐淪封鎖黑名單
昔鄉民主播改賣精油 路邊當發傳單小妹
關鍵字：浩子浩角翔起阿翔
點閱280
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。