嚴重違紀 大陸國安部前副部長馬建遭雙開

我要評比

據中共中紀委監察部網站消息，大陸國安部前副部長馬建，因嚴重違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查等罪名，被中共開除黨籍。

中紀委消息指出，經中共中央批准，中共中央紀委對大陸國家安全部原黨委委員、副部長馬建嚴重違紀問題進行了立案審查。 經查，馬建嚴重違反政治紀律和政治規矩，對抗組織審查，轉移、藏匿涉案財物，違反組織紀律，不按規定報告個人房產等有關事項，違規為家屬辦理出境證件；違反廉潔紀律，利用職務上的便利為親屬經營活動謀取巨額利益；違反工作紀律，濫用權力干預執法司法活動；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

中紀委稱，馬建身為黨的高級領導幹部，理想信念喪失，嚴重違反黨的紀律，造成嚴重後果，且中共十八大後仍不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重。

依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會議審議並報中共中央批准，決定給予馬建開除黨籍處分；由監察部報國務院批准，給予其開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。

(旺報)