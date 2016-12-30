新北禽屠宰場再現禽流感新型H5病例
新北市家禽屠宰場出現入冬以來第2次感染H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒病例，目前活雞先預防性撲殺，已屠宰之雞進行封存化製，新北市動保處29日停止該條屠宰線屠宰作業24小時，再加強消毒，以在遏止病毒傳播。
新北市家禽屠宰場屠檢獸醫師劉冠文27日凌晨1點發現疑似禽流感病雞時，初步檢查有眼窩下竇腫脹、腳脛發紺典型症狀，立即通報農委會防檢局及新北市動保處。
動保處指出，這批來自屏東縣鹽埔鄉畜牧場雞隻，共計1900隻紅羽土雞，其中12隻雞出現症狀，當日立即將所有問題335隻雞隻預防撲殺，49隻雞隻屠體冷凍封存後銷毀，動保處也通報屏東縣家畜疾病防治所進行源頭追溯追蹤防疫調查。
動保處將檢樣的雞隻檢體送淡水家衛所檢驗，確診感染新型H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，已依農委會防檢局規定要求新北禽關閉屠宰線，徹底清潔屠宰線環境並擴大消毒作業，以防範病毒殘留。
農業局長李玟表示，國際禽流感疫情險峻，且近來是候鳥南下度冬的季節，台灣位處候鳥遷徙必經路徑，發生或復發風險高，養禽業者仍應持續嚴加戒備，依規定強化禽舍防鳥設施，同時落實人員、各式車輛、箱籠、器械等清潔消毒工作，才能有效防堵疫情入侵。
(中時)
關鍵字：禽流感 新型H5
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