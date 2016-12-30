印媒：蘋果委由緯創在印度生產手機

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蘋果計畫在印度製造iPhone手機傳聞一直不斷，「印度時報」（The Times of India）今天報導，蘋果最快明年4月在印度生產iPhone，可能由緯創在班加羅爾生產。

台灣緯創目前在印度班加羅爾蘋雅（Peenya）工業區設置生產廠房，報導說，這個廠房已被蘋果選為在印度製造iPhone的廠房。

業內人士指出，緯創班加羅爾的廠房，明年4月就可以投產。

報導引述公司多個匿名消息來源說，蘋果對明年底前在印度組裝及全部在印度製造iPhone非常認真，「（委由）班加羅爾的工廠（生產製造）獲得認真對待」。

蘋果一旦在印度生產iPhone，將可讓iPhone在印度的定價更加具有競爭力，尤其是免除因進口被課徵的12.5%附加稅。

印度媒體過去多次報導，蘋果在印度生產iPhone的合作夥伴為富士康。但印度時報指出，富士康在印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的工廠主要生產小米、OnePlus等大陸品牌手機，因此不一定生產蘋果的產品。

蘋果今年5月在班加羅爾宣布第2項大型計畫，設立為擴大iOS作業系統開發社群的設計與發展加速中心，協助印度軟體開發者以蘋果的程式語言開發編寫在Apple TV、Apple Watch智慧型手錶等iOS裝置的應用程式。

因此，報導說，在班加羅爾製造對蘋果來說，變得非常重要。

香港市調機構Counterpoint Technology Market Research的調查報告顯示，從2015年10月到2016年9月，蘋果在印度銷售了250萬支iPhone手機，年成長率超過50%，印度成為蘋果公司最重要的市場之一。1051230

(中央社)