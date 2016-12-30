台灣首座原民創意聚落揭幕 陳建仁致詞祝賀
全台首創、唯一以原民文創為主的台東原住民族文化創意產業聚落30日揭幕，副總統陳建仁親臨致詞時表示，新政府對於發展部落經濟是重要的工作，透過原民產業聚落成立，鼓勵台東更多年輕人回鄉追夢。
原民產業聚落包括創作研習區及商品展售區，以原住民文化創意產業人才的培育與輔導為營運重點，陳建仁強調，產業聚落是推廣原民文化的創意基地，部落經濟將有新的開始，也能讓原住民產業永續發展。
今天揭幕活動除了陳建仁親臨祝賀外，包括台東縣長黃健庭、立委劉櫂豪、陳瑩，議長饒慶鈴、台東市長張國洲等，都全程參加開幕活動。
黃健庭表示，發展部落經濟、鼓勵青年返鄉一直是他施政的重點項目，原住民才華洋溢，有了創意聚落的平台後，將能讓更多原住民才華發光發熱，商品能在鐵花商圈展售，能見度很高，將能直接促進部落經濟發展。
(中時)
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