台南提供簡易試劑 食安把關DIY

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食安讓人憂，台南市衛生局今天宣佈，免費提供殺菌劑及工業色素簡易試劑各1000份，讓市民在家也能DIY把關食安。

台南市衛生局免費提供的這2項簡易試劑，可分別檢測殺菌劑（過氧化氫）及工業色素（皂黃、二甲基黃、二乙基黃），是衛生局自行調配的。

衛生局表示，過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，添加在食品中可殺菌，常被業者違法添加在魚丸、麵腸、麵條、麵製品、豆製品、金針、竹笙、加工筍、酸菜、蝦米等。

衛生局說，皂黃、二甲基黃、二乙基黃常用於工業染料，因價格低廉，常被不肖業者使用在豆類相關製品及鹹魚，食用過量可能引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌。

衛生局表示，簡易試劑使用方法很簡單，只要在食品中加入單一檢驗試劑，觀察顏色變化，就能推估食品是否違法添加。

衛生局的簡易試劑，可向衛生局林森辦公室、東興辦公室及37區衛生所索取；若市民檢測結果疑似陽性，可提供檢體來源給衛生局，再由衛生局抽驗確認告發。1051230

(中央社)