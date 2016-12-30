桌球》傑愛世紀婚禮 小傑：有神秘嘉賓喔！

台灣桌球健將江宏傑與日本桌球好手福原愛以婚紗照方式還原兩人一同練球的甜蜜情境。

江宏傑與日本人氣球星福原愛預定在106年1月1日舉行世紀婚禮，江宏傑30日在為台北燈節代言拍攝宣傳片受訪時雖然不肯透露婚禮相關細節，但小傑仍靦腆表示，屆時肯定會有讓大家意想不到的神秘嘉賓出現喔！

保密到極點的江宏傑說，前陣子都在歐洲比賽，婚禮的安排與細節都交給婚禮公司，對於台灣這場婚禮小愛都沒有任何意見，一切都由他拿主意。

小傑表示，婚禮的流程將以簡單溫馨的形式進行，但沒有傳統的伴郎與伴娘。至於邀請了那些貴賓，小傑笑稱到時候大家就會知道，但肯定會有大家意想不到的神秘嘉賓。

(中時電子報)