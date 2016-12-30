丟汽油彈火攻地檢署 男子判刑2年10月定讞

罹患思覺失調症的王姓男子，自稱遭電線電波攻擊向桃園地檢署提告及申訴，為了引起注意，今年3月他持汽油彈丟擲地檢署公務車，所幸司機及時發現撲滅，最高法院今日依殺人未遂罪將王男判刑2年10月，服刑期滿後接受監護5年確定。

判決指出，有幻聽、妄想症狀的王男，去年曾到桃園地檢署提告及申訴，遭電磁波、無線電波攻擊，使其身體疼痛、胃部抽搐痙孿，而他的密碼也被竄改，讓他無法登入電腦，他因為不滿偵查結果，於是計畫縱火引起地檢署及法院注意。

王男在今年3月2日上午自製3瓶汽油彈，騎車前往桃園地檢署及地院所在的司法園區，他看到蕭姓司機駕駛地檢署公務車經過，隨即持汽油彈丟擲，公務車起火燃燒，司機迅速以滅火器撲滅火勢，始幸免於難。

歷審都認為，王男悍然挑戰公權力，無視國家法治，影響一般國民對於公權力及法的威信，惟念及王男因精神疾病引發不法舉動，依殺人未遂罪將他判刑2年10月，服刑後須施以監護5年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)