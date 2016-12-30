曳引車、計程車相撞 梧棲2死1傷

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台中港區發生死亡車禍，一輛曳引車與計程車在梧棲區中貳路與中橫一路口，早上9點左右發生相撞，計程車63歲劉姓司機及日籍男乘客田中重傷緊急送醫，到院前已無生命跡象，搶救30分鐘後宣告不治，而曳引車司機55歲陽姓男子，生命跡象穩定、意識清醒，胸部與頸部鈍傷、目前留院觀察中，警方目前正在釐清肇事原因中。

(中時)