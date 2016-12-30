珍珠港悼念後 日相安倍支持度創新高
日本首相安倍晉三本月27日訪問珍珠港悼念陣亡戰士後，國內民調再創3年以來的新高。外界預料安倍可能在明年提前舉行國會改選並尋求連任，如此他將成為戰後在任最長的日本總理。
據《日本經濟新聞》與東京電視台報導，日本首相安倍訪問美國夏威夷珍珠港進行悼念後，安倍內閣支持率上升至64％，較上次在11月下旬實施的調查上升6%，創下3年以來新高。其中受訪者對於安倍訪問珍珠港表達「積極評價」的人達到84％，遠高於「不予積極評價」的9%，是推高安倍支持率的主因。
外媒分析稱，安倍超高支持率可能促使他在明年提前進行國會改選，如果自民黨勝選讓安倍連任，他將成為二次大戰後日本在任時間最長的總理。不過，安倍本月稍早曾表示，他不考慮提前解散國會進行改選。
明治全球事務研究所學者奧村純(Jun Okumura)表示，提前改選的可能性不高，自民黨上屆選舉選得太好了，透過提前改選來增加國會席次會相當困難。這次的民調也顯示，日本自民黨的政黨支持率高達44%，遙遙領先在野民進黨的7%，選民中不支持特定政黨為31%。
安倍在訪問夏威夷珍珠港時只悼念二戰陣亡戰士，並未代表日本對發動戰爭道歉，他並稱日本未來將不會主動發動戰爭。安倍的說法跟美國總統歐巴馬訪問廣島時的表態類似，他說：「希望與歐巴馬總統一同向世界傳達和解的價值，及未來絕不能再重蹈戰爭災難。」
(中時電子報)
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