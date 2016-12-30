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珍珠港悼念後 日相安倍支持度創新高

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歐巴馬與安倍在珍珠港亞利桑那號紀念館向珍珠港陣亡美軍致悼念之意，不過安倍此行並未對日本發動戰爭道歉。（圖／美聯社）
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日相安倍27日訪問夏威夷時，在珍珠港亞利桑那號紀念館前向當年的倖存者致意。（圖／美聯社）

日本首相安倍晉三本月27日訪問珍珠港悼念陣亡戰士後，國內民調再創3年以來的新高。外界預料安倍可能在明年提前舉行國會改選並尋求連任，如此他將成為戰後在任最長的日本總理。

據《日本經濟新聞》與東京電視台報導，日本首相安倍訪問美國夏威夷珍珠港進行悼念後，安倍內閣支持率上升至64％，較上次在11月下旬實施的調查上升6%，創下3年以來新高。其中受訪者對於安倍訪問珍珠港表達「積極評價」的人達到84％，遠高於「不予積極評價」的9%，是推高安倍支持率的主因。

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外媒分析稱，安倍超高支持率可能促使他在明年提前進行國會改選，如果自民黨勝選讓安倍連任，他將成為二次大戰後日本在任時間最長的總理。不過，安倍本月稍早曾表示，他不考慮提前解散國會進行改選。

明治全球事務研究所學者奧村純(Jun Okumura)表示，提前改選的可能性不高，自民黨上屆選舉選得太好了，透過提前改選來增加國會席次會相當困難。這次的民調也顯示，日本自民黨的政黨支持率高達44%，遙遙領先在野民進黨的7%，選民中不支持特定政黨為31%。

安倍在訪問夏威夷珍珠港時只悼念二戰陣亡戰士，並未代表日本對發動戰爭道歉，他並稱日本未來將不會主動發動戰爭。安倍的說法跟美國總統歐巴馬訪問廣島時的表態類似，他說：「希望與歐巴馬總統一同向世界傳達和解的價值，及未來絕不能再重蹈戰爭災難。」

(中時電子報)

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關鍵字：安倍珍珠港歐巴馬民調國會改選
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