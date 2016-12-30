高寶璟連兩年年終世界第1 球后累計在位81周

高寶璟連兩年年終位居世界第1。(美聯社資料照)

2016年只剩31日最後1天，紐西蘭籍韓裔19歲高球女將高寶璟，在年終最後1次世界排名穩居第1，連續兩年在年終坐穩「球后」寶座，世界第1在位周數也累積81周，僅次墨西哥歐秋雅、台灣曾雅妮與韓國朴仁妃。

高寶璟業餘時期就贏得2場LPGA冠軍，2014年正式以會員資格進軍LPGA，菜鳥球季就贏得3勝，2015年2月以17歲9個月又8天，成為史上最年輕球后，並連續在位19周，後來被奪得LPGA女子PGA錦標賽、英國女子公開2場「5大賽」冠軍的朴仁妃超前，讓出球后寶座，但去年10月在台灣贏得富邦LPGA台灣錦標賽後，重返世界第1，自此維持至今年年終。

高寶璟2016球季贏得4勝，可惜自從7月贏得馬拉松菁英賽後，未再添冠軍，以致年度4個獎項全球追逐戰、年度平均最低桿、獎金后與年度最佳球員，全部落空，但仍以平均11.48分位居世界第1，比今年狂贏5勝的世界第2泰國女將艾莉雅，多了3.58分，不僅短期內無人能搶走其世界第1，且球后在位累計周數到81周，估計最快明年3月可超過朴仁妃的92周。

LPGA2006年開始世界排名，歷年共產生9位球后，在位最久的是歐秋雅158周，其次是台灣之光曾雅妮109周，再來就是朴仁妃的92周與高寶璟的81周。

(中時電子報)