大號三分他這樣投 柯瑞也佩服

不是太狂而是最狂，美國加州奇諾崗市有個高中籃球員，擺明告訴防守他的對手，就要在中場附近投大號三分果然一投中的，金州勇士隊神射柯瑞說，這小子的自信也太強了。

美國職棒大聯盟MLB「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），在1932年的世界大賽站上打擊區時，手指中外野預言自己要打中外野方向全壘打，果然球非常聽話，朝著他所指定的軌跡飛行，越過全壘打牆。

這段不是太狂而是最狂的場景，近來卻在籃球場上重演，主角不是神乎其技的美國職籃NBA球員，而是個信心和天一樣高的高中生拉梅洛包爾（LaMelo Ball）。

球衣背號1號的拉梅洛包爾，在26日的賽事中運球過中場前，以手指點的方式，告訴防守他的球員打算出手的位置，果然說到做到而且球在半空運行優美的弧線後，隨即應聲空心中的。

這段在網路瘋傳的影音，當然也進入渾身上下都是準星的三分球神射柯瑞（Stephen Curry）的眼裡，並說拉梅洛包爾這球真是信心滿滿，就像貝比魯斯那般預言自己的投藍，值得向他致意。

拉梅洛包爾有兩個哥哥，也都是奇諾崗高中男籃隊的主將，3兄弟在球場上宰制比賽的能力，使得奇諾崗高中男籃隊的戰績在全美排名數一數二。

其中大哥朗梭包爾（Lonzo Ball）更被美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）相中並提供全額獎學金，目前是陣中的主力得分後衛，一般都看好這3兄弟將來可望在美國職籃發光發熱。1051230

(中央社)