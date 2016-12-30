善聆聽活用社群媒體 佐科威大智若愚

特派員看世界專欄「憨厚的笑聲、老實的模樣，但他其實比想像中聰明」。印尼近來連番示威在佐科威的運籌帷幄下安然落幕。如今，許多人覺得看似憨厚的他，其實遠比想像中的有智慧。

「他不論講印尼文、英文都很慢，因為他在想最適當的答案」。觀察印尼總統佐科威的國外記者得出如此共識。佐科威擅長聆聽問題，他不急著回答，而是要思考問題的意義。

記者過去曾兩度專訪佐科威，訪談中，對於許多問題，不論是台、印尼經貿投資或是印尼移工議題，佐科威總是細細聆聽。

訪談中，他不急著回答，而是「一邊思考、一邊回答」，他的反應更多的是「專注聆聽」，聆聽外國媒體想要知道的是什麼，而不是急著打斷記者的提問。

他其實都聽得懂印尼人或外國人的問題，只是他習慣先把問題快速在腦中消化、反芻，尤其是事涉國際關係或敏感的問題，他不急著回答，而是要想清楚、找到最適當的答案後，才會說出口

這就是佐科威說話的藝術，專注聆聽、仔細思考、冷靜判斷後再下決策的風格也反映在他面對「反鍾萬學」示威浪潮等政治危機時的作風。

外界普遍認為，印尼近來數波反雅加達省長鍾萬學（褻瀆可蘭經案）的浪潮其實是劍指總統佐科威以及他上任後主導的改革之路。

佐科威自2014年上台以來，力推改革，整肅公部門貪污、怠惰的問題，某種程度壓縮了政壇舊勢力的「生存空間」，因此，各種反對力量結合前朝舊勢力，藉著鍾萬學褻瀆宗教案，企圖動搖佐科威的領導地位。

在鍾萬學案風波中，佐科威不是一面倒挨打，而是力爭包括政壇、宗教界等各方力量保持中立，孤立主要敵人。他也勤走軍警基層，穩固軍心。

超過15萬名穆斯林於12月2日聚集雅加達，名為祈禱、實為延續反鍾萬學的示威能量。就在情勢變化難料之際，佐科威和副總統尤素夫．卡拉冒著大雨，率領多位部長及軍警首長現身祈禱會場，一起和群眾祈禱，並讚揚群眾和平有序，無形中消解了群眾暴衝的可能性。

另一方面，印尼警方更在這場集會前逮捕10名企圖在集會中策動叛變的嫌犯，先發制人，化解可能的集會衝突。

事實上，佐科威上任以來並非一帆風順，可說是「關關難過關關過」。

他在2014年10月底就任後一直面臨「朝小野大」的執政危機。歷經幾次改組內閣，佐科威納編各政黨領袖人物，整合政壇各方山頭勢力。他也提拔軍、警要角任政府要職，有助於牢牢掌控軍警系統。

這就是佐科威，話不多，但總默默冷靜審度情勢，調兵遣將，在危機出現時，運籌帷幄，以出奇制勝的奇招化險為夷。

即使面對「反鍾萬學示威」的勢力進逼，甚至一度變調要求總統下台，佐科威逆向操作，不一昧力挺盟友鍾萬學，而是在他及警方的默許下，同意司法單位把鍾萬學列為褻瀆宗教案的嫌犯。

如此一來，佐科威既能緩和保守派穆斯林的情緒，也能爭取更多時間讓警方採取行動對付激進分子和幕後的藏鏡人，同時宣示自己不干預司法的中立立場，堵住想借題發揮的悠悠眾口。

另一方面，佐科威善用社群媒體，累積可用民氣，不僅能拉近與民眾的距離，也能在印尼政局騷動時，即時提供正確、客觀的資訊，讓民眾不會輕易被謠言誤導。

像是他經常訪視基層，不帶大批維安人力，而是輕裝簡從，與家人前往賣場或市集採買，如此親民作風也透過社群媒體的傳播，讓印尼民眾相信他始終與人民站在一起。

在近來示威期間謠言頻傳之際，佐科威也在他的臉書、推特（Twitter）上即時發布訊息，呼籲民眾保持冷靜、要相信司法會公正審判鍾萬學褻瀆宗教案。他甚至也在社群媒體上感謝和平參與示威遊行的穆斯林，爭取溫和穆斯林的支持。

社群媒體在幫助佐科威體察民情、引領輿論的過程中扮演了相當重要的角色，而他也充分利用社群媒體無遠弗屆的威力，幫助自己貼近民意、傳遞施政資訊，也有助緩和抗議民眾蠢蠢欲動、焦躁不安的心情。1051230

(中央社)