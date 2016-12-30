跨年不冷有涼意 高山迎曙光條件較佳

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今年將結束，中央氣象局今天預報，31日晚上跨年，台灣天氣不冷但有涼意；明年元旦，東半部迎風面雲量多，迎曙光以高山條件較佳。

氣象局預測，31日跨年夜，台灣附近轉偏東風，全台氣溫約攝氏18度到20度，雖不冷但有涼意，西半部天氣穩定，晚會倒數及煙火活動，天氣影響不大，但台北盆地在盛行東風時，地形作用可能致使陣風稍大。

元旦全台天氣續回暖，但東半部雲量較多，可能有局部陣雨，不易看到曙光，高山迎曙光條件較理想。1051230

(中央社)