一時疏忽讓毒販脫逃 3法警獲緩起訴

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台北地檢署3名法警日前疏於注意，讓毒品犯嫌從候審室逃脫。檢察官認為這3名法警涉犯過失縱放人犯罪，不過考量他們坦承疏失等，今天給予緩起訴處分。

此外，這3名法警分別須繳新台幣1萬至2萬元的緩起訴處分金給國庫。

這起案件源於張姓男子涉犯毒品案件，張男在10月13日被警方移送至北檢接受複訊，但他卻趁3名法警不注意時，從候審室逃走；不過，張男潛逃10天後，還是被捕歸案。1051230

(中央社)