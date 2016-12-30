今年宏都拉斯僑匯已達37.61億美元
截至12月的前兩週，今年宏都拉斯收到海外僑匯總金額已達37億6160萬美元，比去年同期增加了6.2%。
宏都拉斯中央銀行今天公布的一份初步報告表示，截至兩週前，宏國收到的僑匯比去年同期增加了2億2090萬美元。
報告指出，僅今年12月的前兩週內，宏都拉斯就收到2億2600萬美元的僑匯。
官方數據也顯示，宏都拉斯超過90%的僑匯來自美國。目前旅居（合法及非法）美國的宏僑總數超過100萬人。
去年宏都拉斯收到的僑匯總額為37億2670萬美元，占當年國內生產毛額的17%。
央行估計今年宏都拉斯約可收到總額39億美元的僑匯。1051230
(中央社)
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