PM2.5增 睡眠呼吸中止症更嚴重

冬天常空品不佳，台北醫學大學研究發現，PM2.5濃度增加，有睡眠呼吸中止症者的狀況會加重，可能每小時增加1到2次中止，長期下來增加心血管疾病風險。中央社記者陳偉婷攝 105年12月30日

冬天常空品不佳，台北醫學大學研究發現，PM2.5濃度增加，有睡眠呼吸中止症者的狀況會加重，可能每小時增加1到2次中止，長期下來增加心血管疾病風險。

台北醫學大學跟香港中文大學今天舉行呼吸科學與公共衛生的臨床轉譯與大數據國際研討會，北醫公共衛生學系副教授莊凱任研究團隊在會中發表空氣品質和睡眠障礙相關性研究。

研究對象共4525名疑似有睡眠呼吸中止症患者，研究跨越2005年到2013年，結果發現，空氣污染會加重睡眠呼吸障礙，影響睡眠品質。

莊凱任表示，睡眠呼吸障礙患者相較於一般民眾，當空氣中PM2.5增加10微克/立方公尺，呼吸中止與淺呼吸指數（AHI）會增加4.5%，換算下來即每小時約增加1次睡眠呼吸中止狀況。

他表示，參與研究者的AHI平均為24.6，也就是他們睡覺時，每小時平均會發生24.6次呼吸中止，若遇上空污，每小時還會增加1到2次，睡覺時可能每2、3分鐘就會受干擾。

睡眠呼吸中止症除了反覆性的睡眠中斷使得睡眠品質不佳外，反覆性的睡眠中斷會造成血氧不足，心臟負荷增加，睡眠呼吸中止症患者罹患高血壓、心肌梗塞、心絞痛的比率高於一般人。

北醫研究團隊也研究數十名呼吸中止症患者，讓他們在家中戴上智慧手環，由醫院遠端監控睡眠狀態、睡眠時間長短、自律神經系統狀況、心律及每天的活動量，接著比對空品監測資料，最後結合流行病學及大數據分析，發現空氣品質愈糟，受測患者當天的睡眠品質就愈差。

參與研究的衛福部雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，空污和睡眠中止的機轉還沒有很明確，但推測可能跟自律神經失調有關。罹患睡眠呼吸中止者因咽喉肌肉協調功能有障礙，空污引起的自律神經失調則會加重症狀。

李岡遠也說，睡眠呼吸障礙會導致隔天白天精神不濟、慢性咳嗽、胸悶喘氣及認知功能下降。因晚上睡覺常缺氧，睡眠品質不好，長久下來記憶力逐漸變差，做事專注力也不夠，可能影響認知功能。

他建議，民眾應留心空氣品質，如果有空污，盡可能待在室內，減少戶外活動，有事要外出也一定要戴上口罩，把危害降到最低。1051230

(中央社)