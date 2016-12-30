空軍哈囉早安影片 全台8大陣地獻祝福
民國106年即將到來，在倒數跨年時刻，空軍司令部製作「哈囉，早安！中華民國106年」影片，由空軍官兵從全台灣8大陣地獻上新年祝福，也顯示國軍隨時待命、保衛國家的辛勞。
空軍司令部今天將影片上傳在臉書粉絲專頁，司令部表示，藉由影片，首先感謝空軍官兵在2016年的辛勞與付出，不論在山之巔、海之濱、天之涯，在台灣的各個角落，都有空軍兄弟姊妹堅守崗位，戮力工作的身影。
2分多鐘長的影片中，有來自空軍8大陣地的祝福，包括海拔約2620公尺的樂山陣地、海拔約1214公尺的陽明山陣地、海拔約1704公尺的大漢山陣地、距離台灣約445公里的東沙、距離台灣約1600公里的太平島、距離台灣約33公里的綠島、距離台灣約212公里的東引、距離台灣約315公里的金門。
影片中，空軍官兵精神抖擻向大家道聲「哈囉，早安」，加上時間軸的呈現，帶領大家從105年最後一天，共同跨入106年，象徵著空軍兄弟姊妹攜手向前，一起迎接精彩豐富的一年。
空軍司令沈一鳴上將表示，106年欣逢「八一四」勝利80週年，這是榮耀傳承的一年，希望全體同仁秉持認真、嚴謹的態度與精益求精、追求卓越的精神，持續為國家、為空軍效力，大家一起守護國家、守護台灣。1051230
(中央社)
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