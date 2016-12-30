達文西名畫等天價收藏 波蘭1億歐元收購

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波蘭文化部今天收購價值約20億歐元（約新台幣681億）的私人藝術品收藏，包括文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）畫作「抱白貂的女士」（The Lady with an Ermine）。

法新社報導，這幅15世紀的肖像畫畫著1名年輕女子手上抱著1隻白貂，是目前已知達文西4幅女性肖像畫中的一幅，另外3幅包括名畫「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）在內。

波蘭文化部長葛林斯基（Piotr Glinski）在華沙皇家城堡的簽署儀式上說，「各位先生女士，我們波蘭人民現在全都擁有查托里斯基的收藏了」，語畢引來熱烈掌聲。

76歲的查托里斯基王子（Prince Adam Karol Czartoryski）坐在葛林斯基身旁，旁邊立著大理石圓柱，上方還掛有吊燈與壁畫。查托里斯基王子正是賣出這批收藏品的基金會主席。

旅居海外的查托里斯基王子告訴觀眾：「我只是追隨我祖先的腳步，他們永遠為波蘭效力。」

葛林斯基表示，波蘭含稅付了1億歐元收購數萬項收藏品，「這只是市價的一小部分」。

除了投保3億5000萬歐元的達文西畫作，這批收藏還包括荷蘭著名畫家林布蘭特（Rembrandt）與法國印象派畫家雷諾瓦（Renoir）的作品，以及「鋼琴詩人」蕭邦（Chopin）的書信。

詢及何以願意以這麼低的價格賣出，查托里斯基王子說：「聽著，生活中你總會憑著感覺做事，我想作出這筆捐贈，這是我的選擇。」

英國廣播公司（BBC）報導，除了藝術品外，這批收藏另包括25萬篇手稿與書籍。（譯者：中央社周莉芳）1051230

(中央社)