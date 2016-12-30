106年新制 長照2.0上路受矚目

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106年1月，衛生福利部多項新制上路，長照2.0正式啟動，服務人數近73萬8000人，成長44%。為保護幼兒，1歲以下幼兒疫苗的接種處置費100元，也由政府補助。

衛福部在106年元旦開始推出多樣新制，包含總統蔡英文關注的長照2.0推動，將從1月正式上路，服務對象將由原先4類增加至8類；服務項目，也由原先8項擴增至17項。

長照2.0創新服務包含推動社區整體照顧模式，提供參與臨托、餐飲服務及預防或延緩失能服務，設置長照旗艦店、長照專賣店與長照柑仔店3級社區照顧模式，且將以往經常被忽略的失智症納入照顧範圍，規劃每縣市至少有1個失智共同照護中心。

調整過去長照1.0服務不周全之處，衛福部估計，2.0逐步上路後，服務對象人數將從51萬1000餘人增到將近73萬8000人，成長44%。

衛福部新制也關注兒少權益，1歲（含）以下幼兒應接種12劑常規疫苗，共分7診次接種，元旦後政府將補助合約院所接種兒童常規疫苗處置費，每診次補助新台幣100元。

根據衛福部疾病管制署估計，以每年21萬名新生兒及疫苗接種率95%估算，所需經費約計1.4億元。

兒童及少年性剝削防制條例也將於106年元旦後正式施行，原法名為兒童及少年性交易防制條例，為回應兒童權利公約精神，除修正法規名稱外，被利用從事色情表演、或被拍攝製造色情物品的兒童及少年將被納入保護範圍。

衛福部保護服務司表示，新法施行後，受到保護的兒童少年人數增加；除拍攝、散佈兒少色情物品有對應的刑罰，單純持有者也會遭處罰鍰，在現行網路下載、轉傳盛行風氣下，違法機會較過去提高。

在疾病防治方面，明年擴大潛伏結核感染檢驗及治療對象，只要曾為高傳染性結核病個案的接觸者，民眾可洽各地縣市衛生局，衛生局確認符合條件後會開立接觸者就醫轉介單，民眾可持轉介單到指定醫院進行檢查確認是否感染，並評估治療選擇。

疾管署預計，將提供2萬7000人次檢驗及6400人治療，可減少640人發病，降低社區感染機率。

從明年元旦起，蛇毒血清價格因應成本也將調整，將從每瓶7900元調漲為1萬7452元。台灣每年千人遭蛇咬，平均每人使用2至3瓶蛇毒血清，但因有血清可用，很少有導致死亡或重殘的病例出現。價格調整後由健保全額給付，不會增加民眾負擔。1051230

(中央社)