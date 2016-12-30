美資深女星芭芭拉塔巴克辭世 享壽74歲

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美國影集「杏林春暖」（General Hospital）女星芭芭拉‧塔巴克（Barbara Tarbuck）辭世，享壽74歲。

美聯社報導，舞台劇兼電視劇演員塔巴克，也曾在「美國恐怖故事：瘋人院」（American Horror Story:Asylum）中飾演女修道院院長克勞第亞（Claudia）。

塔巴克的女兒是製作人康諾里（Jennifer Lane Connolly）。康諾里表示，塔巴克26日在洛杉磯家中過世。康諾里今天說，塔巴克患有罕見的神經退化性疾病庫賈氏病（CJD）。

康諾里表示，母親生前尤以個人在地方上和紐約劇院工作為榮，包括參與1980年代賽門（Neil Simon）百老匯劇作Brighton Beach Memoirs。其他舞台劇作品包括品特（Harold Pinter）的Landscape and Silence。

除了在「杏林春暖」演出超過10年，塔巴克也曾在「朱門恩怨」（Dallas）、「黃金女郎」（The GoldenGirls）、「廣告狂人」（Mad Men）等黃金時段影集軋上一腳。（譯者：中央社盧映孜）1051230

(中央社)