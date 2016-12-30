天空出現超大羽毛！鄭明典解謎

鄭明典在臉書分享「雲洞」現象的照片。（截自鄭明典臉書/ Caresse Tang照片)

今天（30日）不僅氣溫回升，且藍天再現，朝天空一看，就可見到藍藍的天和白白的雲。中央氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書貼出一張照片，照片中的雲朵彷彿一根超大型羽毛舒展在藍天之中，令人心情愉悅。

鄭明典表示，這是所謂的「雲洞」現象。今天新竹、苗栗一帶出現很多樣、很美的「雲洞」現象。那是高積雲受到擾動，部分水滴結成冰晶，冰晶比水滴更容易吸附水蒸氣，所以冰晶長大掉落，周邊的水滴蒸發消散，於是就形成羽毛狀雲被高積雲環繞的現象。

(中時電子報)